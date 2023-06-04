Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim töreni

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, görevi Murat Kurum'dan teslim aldı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, görevi Murat Kurum'dan teslim aldı.

Murat Kurum'un devir törenindeki konuşması şöyle: Buraya gelirken şunu rabbimizden niyaz ettik, Allah bizi milletimize mahcup etmesin istedik. Milletimize mahcup olmadan devletimiz için tüm ekibimizle çalıştık. Milletimiz için tüm gayretlerimizi sarfetmeye, şehirlerimizi alt yapısı üst yapısı ile geliştirmeye gayret gösterdik. Bizimle birlikte bu yıl bu süreçte gece gündüz çalışan ekibimize mesai arkadaşlarıma, partime teşekkür ediyorum. Bu manada bize desteğini esirgemeyen vekillerimize teşekkür ediyorum En büyük teşekkürümü milletimize ediyorum. 81 ilimizin inşası için çalıştık. İnşallah bundan sonraki süreçte de başarılı hizmetlere bakanlığımız devam edecektir.