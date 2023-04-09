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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Neymiş? Afet konutları 1 yılda bitemezmiş, bitecek!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay’da, yapım sürecine başlanan kalıcı afet konutlarının videosunu paylaştı.

09.04.2023 - 12:21 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Neymiş? Afet konutları 1 yılda bitemezmiş, bitecek!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından “asrın felaketi” olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’da yeni yapılan kalıcı afet konutlarının hızla yükseldiğini ifade ederek, yapım sürecine başlanan konutların videosunu paylaştı. Bakan Kurum, paylaşımındaki mesajda, “Neymiş? Afet konutları 1 yılda bitemezmiş. BİTECEK!” ifadelerine yer verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Neymiş Afet konutları 1 yılda bitemezmiş, bitecek

“11 ilin yeniden ihya ve inşa süreci bilimsel, hızlı ve güçlü şekilde yürütülüyor”

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta 11 ilde eş zamanlı olarak ilk etapta 17 bin 902 konutun temellerinin atıldığı hatırlatıldı. Hatay’da 9 bin 264 konut ve köy evi için temel atıldığı, toplamda ise 250 bin 862 konut ve köy evinin yapılacağı bildirildi.

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11 ilde bir yıl içinde 319 bin konut, toplamda ise 650 bin konut inşa edilerek vatandaşların afet güvenliğine sahip yuvalarla buluşturulacağı vurgulandı. Yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde asrın felaketinden etkilenen bölgelerin yeniden ihya ve inşa sürecinin bilimsel, hızlı ve güçlü şekilde yürütüldüğü aktarılarak yeni yerleşim yerlerinin tespit aşamasında fay hattına uzaklığı ve zeminin sıvılaşma durumu üzerinde çalışıldığı vurgulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Neymiş Afet konutları 1 yılda bitemezmiş, bitecek

Afet konutlarının en güvenli alanlara inşa edilmesi için zeminin depreme dayanıklılığını ortaya koyan mikro-bölgeleme ve jeolojik etüt çalışmalarının yapıldığı ifade edildi. Bakanlık olarak ovalardan dağlara doğru yerleşim planının benimsendiği belirtilerek afet konutlarını en doğru, en sağlam zemine, radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yatay ve yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde inşa edildiği aktarıldı.

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