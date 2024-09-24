GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı! Hastaneye kaldırıldı

Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı! Hastaneye kaldırıldı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ceviz ağacından düşen kişi yaralandı.

24.09.2024 - 13:01 | | İHA
Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı! Hastaneye kaldırıldı

Olay, Beyşehir'in Eylikler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki M.T. Eylikler yolunda mandıra yanındaki bahçesindeki cevizleri toplamak için ağaca çıktı. Dengesini kaybederek yere düşen M.T. yaralandı. Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.T., acil serviste yapılan müdahalesinin ardından hayati tehlikesinin bulunması sebebiyle Konya'ya sevk edildi.

GÜNCEL HABERLER

Cevdet Yılmaz: Borsa, kripto vergileri gündemimizden düştü

Cevdet Yılmaz: Borsa, kripto vergileri gündemimizden düştü

Türkiye Sigorta’dan 8 ayda bir önceki yılı aşan prim üretimi

Türkiye Sigorta’dan 8 ayda bir önceki yılı aşan prim üretimi

İstanbul Pendik’te düğün konvoyu yaparak yolu kapatan sürücülere para cezası

İstanbul Pendik’te düğün konvoyu yaparak yolu kapatan sürücülere para cezası