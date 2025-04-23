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Cevdet Yılmaz: AFAD başta olmak üzere kurumlarımız sahada

23.04.2025 - 14:43Güncellenme Tarihi:
Cevdet Yılmaz: AFAD başta olmak üzere kurumlarımız sahada

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'daki depremlere ilişkin, "AFAD başta olmak üzere kurumlarımız gerekli çalışmaları sahada yürütüyorlar. Kurumlarımızın açıklamalarını takip etmekte fayda var" dedi.

Özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurul'una katılmak için Meclis'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İstanbul'da meydana gelen depremlerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Yılmaz, "AFAD başta olmak üzere kurumlarımız gerekli çalışmaları sahada yürütüyorlar. Kurumlarımızın açıklamalarını takip etmekte fayda var." ifadesini kullandı.

Depremde can kaybının olup olmadığına ilişkin soru üzerine ise Yılmaz, "Şu ana kadar intikal etmiş bir şey yok. İstanbul Valiliğimiz, kurumlarımız zaten gerekli açıklamaları yapıyorlar. Farklı kaynaklara bakmamak gerekir, resmi kurumlarımızın yaptığı açıklamaları takip etmekte fayda var." açıklamasında bulundu.

 

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