Çatak Köprüsü selde yıkıldı, köylere ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor

Hafta başında kentte etkili olan sağanak dereleri taşırırken, Alaplı Çayının da taşmasıyla Mollabey köyü ile beraberindeki köyleri ilçeye bağlayan Çatak Köprüsü salı günü hasar gördü, bir bölümü yıkıldı. Köprünün yıkılmasıyla köylere ulaşım Düzcenin Yığılca ilçesine bağlı köy yollarından sağlanıyor.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, önceki bölgeye gelerek incelemelerde bulunup bilgi aldı. Ayrıca, bir bölümü yıkılan Çatak Köprüsündeki hasarın büyük olduğu ve yıkılması gerektiği belirlendi. Köylüler ulaşım sıkıntısı yaşarken, köprü yıkıldıktan sonra ise yeni bir köprünün inşa edileceği öğrenildi.