GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemÇatak Köprüsü selde yıkıldı, köylere ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor
HaberlerGündem Haberleri Çatak Köprüsü selde yıkıldı, köylere ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor
ABONE OL

Çatak Köprüsü selde yıkıldı, köylere ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bulunan ve yaklaşık 10 köye ulaşımı sağlayan Çatak Köprüsü sel suları nedeniyle büyük hasar görürken, bir kısmı da yıkıldı. Köprünün hasar görmesi nedeniyle köylere ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.

02.07.2022 - 23:27 | | ALAPLI (Zonguldak), (DHA)
Çatak Köprüsü selde yıkıldı, köylere ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor

Hafta başında kentte etkili olan sağanak dereleri taşırırken, Alaplı Çayının da taşmasıyla Mollabey köyü ile beraberindeki köyleri ilçeye bağlayan Çatak Köprüsü salı günü hasar gördü, bir bölümü yıkıldı. Köprünün yıkılmasıyla köylere ulaşım Düzcenin Yığılca ilçesine bağlı köy yollarından sağlanıyor.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, önceki bölgeye gelerek incelemelerde bulunup bilgi aldı. Ayrıca, bir bölümü yıkılan Çatak Köprüsündeki hasarın büyük olduğu ve yıkılması gerektiği belirlendi. Köylüler ulaşım sıkıntısı yaşarken, köprü yıkıldıktan sonra ise yeni bir köprünün inşa edileceği öğrenildi.

GÜNCEL HABERLER

Zelenski son dakika duyurdu: Ukrayna için özel güvenlik grubu kuruldu

Zelenski son dakika duyurdu: Ukrayna için özel güvenlik grubu kuruldu

Özbekistan'da olağanüstü hal ilan edildi

Özbekistan'da olağanüstü hal ilan edildi

Çatak Köprüsü selde yıkıldı, köylere ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor

Çatak Köprüsü selde yıkıldı, köylere ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor