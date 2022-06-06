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‘Castoro 10’ isimli gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Karadeniz’de bulunan 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin karaya çıkartılması için sığ denizlerde boru serpme işlemini yapacak olan ‘Castoro 10’ isimli gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti. Maersk tracker isimli gemi yedeğinde boğazdan geçiş yapan gemi havadan görüntülendi.

06.06.2022 - 14:06 | | İHA
‘Castoro 10’ isimli gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Karadeniz’de bulunan 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin karaya çıkartılması için başlayan çalışmalar devam ederken, sığ denizde boru serpme işlemini yapacak olan 'Castoro 10' isimli gemi, sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Gemiye geçişi sırasında Kıyı Emniyeti'ne bağlı Kurtarma 6 ve Kurtarma 12 Römorkörü eşlik etti. Maersk tracker isimli gemi yedeğinde boğazdan geçiş yapan gemi havadan görüntülendi.

Gemi Karadeniz'e doğru yol aldı.

‘Castoro 10’ isimli gemi İstanbul Boğazından geçti

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