GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemÇanakkale'de tarlada yangın çıktı, ormana sıçradı!
HaberlerGündem Haberleri Çanakkale'de tarlada yangın çıktı, ormana sıçradı!
ABONE OL

Çanakkale'de tarlada yangın çıktı, ormana sıçradı!

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarlada başlayan yangın, ormana sıçradı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

19.06.2022 - 17:51 | | Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)
Çanakkale'de tarlada yangın çıktı, ormana sıçradı!

Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyü yakınlarındaki tarlada saat 14.00 sıralarında yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangını söndürme çalışmaları 5 helikopter ve 2 uçağın yanı sıra, 25 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 11 su ikmal aracı, 4 dozer ve 200 personel ile sürüyor. Öte yandan, Çanakkale'ye bağlı Kumkale köyü ile Biga'ya bağlı Bezirganlar köyü yakınlarında tarlalarda çıkan 14.45 sıralarında başlayan yangınlar ise kontrol altına alındı. Yangınların çıkış nedenleri araştırılıyor.

Çanakkalede tarlada yangın çıktı, ormana sıçradı

76 yaşında YKS'ye girdi; hukuk okumak istiyor
İlgili Haber
76 yaşında YKS'ye girdi; hukuk okumak istiyor

GÜNCEL HABERLER

Kiracılar dikkat! Ev sahipleri şart koşuyor, gittikçe artıyor

Kiracılar dikkat! Ev sahipleri şart koşuyor, gittikçe artıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü! İşte masadaki konular...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü! İşte masadaki konular...

Zam geliyor! Maaşlarla birlikte o da artıyor, müjde geldi: Yüzde 40...

Zam geliyor! Maaşlarla birlikte o da artıyor, müjde geldi: Yüzde 40...