GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemÇanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli!
HaberlerGündem Haberleri Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli!
ABONE OL

Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli!

Çanakkale'de Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattında bazı, Bozcaada-Geyikli hattında ise tüm feribot seferleri iptal edildi.

02.02.2022 - 16:57 | | Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)
Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli!

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtına nedeniyle Bozcaada-Geyikli hattındaki tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Gökçeada-Kabatepe hattında ise Gökçeada'dan saat 07.00 ve 18.00, Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 20.00 seferleri iptal edildi. Gökçeada'dan saat 13.00'te, Kabatepe'den ise saat 19.00'da sefer yapılacağı belirtildi. 

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Cuma sabah saatlerine kadar...
İlgili Haber
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Cuma sabah saatlerine kadar...
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan sağanak yağış uyarısı!
İlgili Haber
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan sağanak yağış uyarısı!

    GÜNCEL HABERLER

    Çin'de zincirle hapsedilen kadının görüntüleri infial yarattı

    Çin'de zincirle hapsedilen kadının görüntüleri infial yarattı

    Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı ile görüştü

    Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı ile görüştü

    Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli!

    Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çin'de zincirle hapsedilen kadının görüntüleri infial yarattı

    Çin'de zincirle hapsedilen kadının görüntüleri infial yarattı

    Sıradaki Haber
    Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli!

    Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli!

    Sıradaki Haber
    Vefat eden işçinin mirasçılarına kıdem tazminatı ödenir mi?

    Vefat eden işçinin mirasçılarına kıdem tazminatı ödenir mi?

    Sıradaki Haber
    Ocak 2022 enflasyon ne zaman açıklanacak? Ocak ayı enflasyon enflasyon tahmini yüzde kaç, TÜİK ocak enflasyon ve TEFE TÜFE verileri ne olur?

    Ocak 2022 enflasyon ne zaman açıklanacak? Ocak ayı enflasyon enflasyon tahmini yüzde kaç, TÜİK ocak enflasyon ve TEFE TÜFE verileri ne olur?

    Sıradaki Haber