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Çanakkale ve Tekirdağ'da orman yangını! Alevler her yeri sardı

Son dakika haberi... Çanakkale'nin Çan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Tekirdağ’da da ormanlık alanda çıkan yangın ise rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

07.08.2022 - 17:09 |
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Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Çakılköy köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine (AÇM) bildirdi.

Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 yangın söndürme helikopteri, 4 uçak, 13 arazöz, 3 dozer, 2 ilk müdahale aracı ve 102 personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler yönlendirildi. Yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan yapılan müdahalelerle devam ediyor.

Çanakkale ve Tekirdağda orman yangını Alevler her yeri sardı

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TEKİRDAĞ'DA ORMAN YANGINI

Tekirdağ’da da ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangın yerleşim yerlerini tehdit ederken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar bahçe hortumları ile yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale ve Tekirdağda orman yangını Alevler her yeri sardı

BURSA'DA ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA

Bursa'da çıkan orman yangını ise ekiplerin başarılı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Orhaneli ilçesi Çınarcık Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 dakika içinde müdahale edildi.

Yangında 10 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri, 1 dozer, 3 hizmet aracı olmak üzere toplam 17 araç, 2 helikopter ve 120 personel görev aldı. Yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

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