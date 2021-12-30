Çanakkale Boğazı tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi’nden gelecek olan 303 metre boyundaki MSC Marianna, 399 metre boyundaki MSC Gulsun, 335 metre boyundaki Colombo Express, 365 metre boyundaki Maria Saveria, 333 metre boyundaki Tanker Tulja Tanvi ve 277 metre boyundaki LNG Tankeri Berge Arzew’in geçişi nedeniyle saat 04.45’ten 17.30’a kadar güneyden kuzey istikametine tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Boğaz hattında araç ve insan taşımacılığı yapan GESTAŞ A.Ş.’nin feribot seferleri ise tarifeye uygun şekilde gerçekleştiriliyor.