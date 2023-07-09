Can pazarı yaşandı! Şarampole uçtu: 4 ölü, 10 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, düğün için İstanbul'dan Erzurum'a dönen vatandaşları taşıyan S.Ö., idaresindeki 25 ACY 505 plakalı minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole uçtu. Kazada sürücü ile minibüste bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.