Ã‡amlÄ±ca Camii otoparkÄ±nda otomobil yangÄ±nÄ±

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YangÄ±n, saat 16.30 sÄ±ralarÄ±nda ÃœskÃ¼dar'daki BÃ¼yÃ¼k Ã‡amlÄ±ca Camii'nin otoparkÄ±ndaki otomobilin motor kÄ±smÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±. Otoparkta ilerlerken motor kÄ±smÄ±ndan Ã§Ä±kan dumanlarÄ± fark eden sÃ¼rÃ¼cÃ¼, otomobilini durdurup, mÃ¼dahale etti. Â ArdÄ±ndan alevler yÃ¼kseldi bildirilmesi Ã¼zerine gelen itfaiye ekipleri, mÃ¼dahale ederek yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼. YangÄ±n nedeniyle otomobil kullanÄ±lamaz hale geldi.