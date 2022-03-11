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Çalıştığı bankadan 140 bin euro çaldı! AVM'de bu halde yakalandı

İstanbul'da çalıştığı özel bir bankadan 140 bin Euro çaldığı iddia edilen B.A. (34), Kayseri'de mağazadan kıyafet alırken yakalandı.

11.03.2022 - 18:47 | | Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)
Çalıştığı bankadan 140 bin euro çaldı! AVM'de bu halde yakalandı

Olay, dün İstanbul'da özel bir bankada meydana geldi. Banka çalışanı B.A., iddiaya göre kasada bulunan 140 bin Euro parayı çalarak, kayıplara karıştı. Banka çalışanlarının ihbarıyla polis ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan incelemeler sonucu B.A.'nın Kayseri'ye kaçtığı belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada şüphelinin Melikgazi ilçesindeki bir AVM'de olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu B.A., AVM'de bulunan bir mağazada kıyafet alışverişi yaparken yakalandı. Çalınan paralar ise, bir poşet içinde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çalıştığı bankadan 140 bin euro çaldı AVMde bu halde yakalandı

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