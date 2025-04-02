GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Asla amaçlarına ulaşamayacaklar
HaberlerGündem Haberleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Asla amaçlarına ulaşamayacaklar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Asla amaçlarına ulaşamayacaklar

02.04.2025 - 01:31Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Asla amaçlarına ulaşamayacaklar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanların yanında olduklarını söyleyerek boykot çağrılarına tepki gösterdi.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Çalışanın, üretenin, ihracat yapanın yanında olmaya devam edeceğiz. Sorumsuz çağrılarıyla emekçilerimizin, istihdam oluşturan girişimcilerimizin ve sanayicilerimizin ekmeğiyle, helal kazancıyla oynamaya çalışanlar asla amacına ulaşamayacaktır" dedi.

Güncel Haberler

MHP'den boykot tepkisi: CHP bünyesinde aklı başında kimseler kaldıysa partilerine sahip çıkmalı
#Gündem

MHP'den boykot tepkisi: CHP bünyesinde aklı başında kimseler kaldıysa partilerine sahip çıkmalı

Bakan Kurum'dan boykot tepkisi: Hep kaybetmeye mahkumsunuz!
#Gündem

Bakan Kurum'dan boykot tepkisi: Hep kaybetmeye mahkumsunuz!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Asla amaçlarına ulaşamayacaklar
#Gündem

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Asla amaçlarına ulaşamayacaklar