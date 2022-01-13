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Buzlanan yolda yolcu minibüsü devrildi! 11 kişi yaralandı

Konya'da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsünün devrildiği kazada, 11 kişi yaralandı.

13.01.2022 - 11:44 | | Yaşar COŞKUN- Ali SAYLAM/ KONYA, (DHA)
Buzlanan yolda yolcu minibüsü devrildi! 11 kişi yaralandı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Bozkır- Seydişehir yolu Harmanpınarı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bozkır'dan Seydişehir'e yolcu taşıyan Atilla Eski yönetimindeki 42 RF 090 plakalı minibüs, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

Kazada sürücü Eski ve 10 yolcu yaralandı. İhbarla kaza yerine sevk edilen ekipler, ambulanslarla yaralılardan 2'sini Bozkır, 9'unu da Seydişehir'deki devlet hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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