Büyükçekmece'de sokaklar göle döndü! Bodrum katlarını su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul, yağışlı havanın etkisi altına girdi. Büyükçekmece'de gece saatlerinde etkili şekilde yağan yağmur, Dizdariye Mahallesi'ndeki rögarın taşmasına neden oldu.

Mahallede bulunan 2 sokak adeta göle döndü. Sokakta bulunan bir işyeri ve 4 katlı apartmanın bodrumu su bastı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve İSKİ ekipleri geldi. Sokak araç ve yaya geçişlerine kapatılırken ekiplerin, su tahliye işlemleri devam ediyor.

"50 BİN LİRAYA KADAR MAL TELEF OLDU"

Depo olarak kullandığı bodrum katında su baskını nedeniyle 50 bin liralık malı zarar gören Halil Ocak, "Dün gece 03.00'te rögarlardan su fışkırmaya başladı. Ben de sahura kalkmıştım. İSKİ'yi aradım. 'Notumuza aldık' diye mesaj geldi sadece. Ekipler geleli yarım saat oldu. Benim zararım var. Bodrum katında kumaşlarım vardı. Ben orayı depo olarak kullanıyorum. 50 bin liraya yakın mal telef oldu" dedi.

"HER TARAF SULAR ALTINDA KALDI"

Su basan sokakta işyeri olan Yaşar Çelik, "Sabah kalktık geldik, su yığılmış. Görevlilerin gelmesini bekledik. Allah'tan itfaiye geldi. Her tarafı su bastı. Yapacak bir şey yok. Bodrumu, her tarafı su bastı. Her taraf sular altında kaldı" şeklinde konuştu.