GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemBüyükçekmece'de otomobil çelik bariyere çarptı! Sürücü ağır yaralı
HaberlerGündem Haberleri Büyükçekmece'de otomobil çelik bariyere çarptı! Sürücü ağır yaralı
ABONE OL

Büyükçekmece'de otomobil çelik bariyere çarptı! Sürücü ağır yaralı

İstanbul Büyükçekmece’de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

23.11.2021 - 16:26 | | Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL (DHA)
Büyükçekmece'de otomobil çelik bariyere çarptı! Sürücü ağır yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu Ahmediye Gişeleri bağlantısı Büyükçekmece mevkii Çatalca Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Recep Yücel 34 ND 1535 plakalı otomobiliyle giderken, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil, yol ayrımındaki çelik bariyerlere çarparak sürüklenmeye başladı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilinde sıkışan Yücel, ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrendi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

GÜNCEL HABERLER

Dolar ve Euro'da hareketlilik ne anlama geliyor! Döviz kurlarında bundan sonra ne olur? Uzman isimden flaş açıklamalar...

Dolar ve Euro'da hareketlilik ne anlama geliyor! Döviz kurlarında bundan sonra ne olur? Uzman isimden flaş açıklamalar...

Merkez Bankası'ndan döviz kuru açıklaması

Merkez Bankası'ndan döviz kuru açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dolar ve Euro'da hareketlilik ne anlama geliyor! Döviz kurlarında bundan sonra ne olur? Uzman isimden flaş açıklamalar...

Dolar ve Euro'da hareketlilik ne anlama geliyor! Döviz kurlarında bundan sonra ne olur? Uzman isimden flaş açıklamalar...

Sıradaki Haber
Rüyada evlendiğini görmek ne anlama gelir? Rüyadaki düğün nasıl yorumlanır?

Rüyada evlendiğini görmek ne anlama gelir? Rüyadaki düğün nasıl yorumlanır?

Sıradaki Haber
Diyanet duyurdu! Personel alımında başvuru süresi uzatıldı!

Diyanet duyurdu! Personel alımında başvuru süresi uzatıldı!

Sıradaki Haber
Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan, Türkiye'ye geliyor

Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan, Türkiye'ye geliyor

Sıradaki Haber