Büyükçekmece'de otomobil çelik bariyere çarptı! Sürücü ağır yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu Ahmediye Gişeleri bağlantısı Büyükçekmece mevkii Çatalca Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Recep Yücel 34 ND 1535 plakalı otomobiliyle giderken, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil, yol ayrımındaki çelik bariyerlere çarparak sürüklenmeye başladı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilinde sıkışan Yücel, ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrendi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.