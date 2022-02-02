GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemBüyükçekmece'de gizemli kazı... Nedeni ortaya çıktı!
HaberlerGündem Haberleri Büyükçekmece'de gizemli kazı... Nedeni ortaya çıktı!
ABONE OL

Büyükçekmece'de gizemli kazı... Nedeni ortaya çıktı!

Büyükçekmece'de boş arazide dün akşam polis helikopterinin desteğiyle başlayan kazıların nedeni belli oldu. Kazıların Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayıp M.K. isimli şahsın bulunmasına yönelik başlatıldığı öğrenildi.

02.02.2022 - 12:42 | | Derya EVREN - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA)
Büyükçekmece'de gizemli kazı... Nedeni ortaya çıktı!

Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından helikopter destekli kazı çalışmaları başlatılmıştı. Gece durdurulan çalışmalar, öğle saatlerinde yeniden başladı. 

Çalışmalara alanda bulunan su birikintisini tahliye etmek için vidanjör de kullanıldı.

Kazıların Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından M.K isimli kişinin bulunması için başlatılan soruşturma kapsamında yapıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir tanık Büyükçekmece’deki boş araziyi işaret edince buradaki çalışmaların yoğunlaştığı öğrenildi.

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaçacak delik bile bulamadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaçacak delik bile bulamadılar

Kripto para piyasası tedirgin! Hareketlilik başladı, Bitcoin, Ethereum ve altcoinler...

Kripto para piyasası tedirgin! Hareketlilik başladı, Bitcoin, Ethereum ve altcoinler...

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli'nin davasına bir iddianame daha eklendi

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli'nin davasına bir iddianame daha eklendi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2022 kandil günleri ne zaman? Diyanet 2022 kandiller takvimi! Kandiller ne zaman başlıyor, hangi günler kandil?

2022 kandil günleri ne zaman? Diyanet 2022 kandiller takvimi! Kandiller ne zaman başlıyor, hangi günler kandil?

Sıradaki Haber
2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ocak ayı enflasyon enflasyon beklentisi yüzde kaç, TÜİK ocak enflasyon ve TEFE TÜFE verileri ne olur?

2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ocak ayı enflasyon enflasyon beklentisi yüzde kaç, TÜİK ocak enflasyon ve TEFE TÜFE verileri ne olur?

Sıradaki Haber
Çalışmayan kadınlar emekli olabilir mi? Hiçbir sosyal güvencesi olmayan kadına emeklilik formülü!

Çalışmayan kadınlar emekli olabilir mi? Hiçbir sosyal güvencesi olmayan kadına emeklilik formülü!

Sıradaki Haber
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD'li mekvidaşı Blinken telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD'li mekvidaşı Blinken telefonda görüştü

Sıradaki Haber