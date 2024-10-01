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Bursa'da yürek ısıtan görüntü...Dökülen armutları gören sürücüler yardımına koştu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetten yere düşen armutlar, diğer sürücülerin yardımıyla birlikte kısa sürede toplandı.

01.10.2024 - 09:21 | | İHA
Bursa'da yürek ısıtan görüntü...Dökülen armutları gören sürücüler yardımına koştu

Olay, İnegöl ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonetin kasasında yüklü olan armutlar yere döküldü. Kamyonet sürücüsünü tek başına gören diğer sürücüler hemen yardıma koşarak el birliğiyle yere düşen armutları topladılar. Yürek ısıtan o görüntüler başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

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