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Bursa'da ticari taksi ile motosiklet çarpıştı! 2 kişi yaralandı

Bursa'da motosiklet ile ticari taksinin karıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

02.10.2024 - 09:06 | | İHA
Bursa'da ticari taksi ile motosiklet çarpıştı! 2 kişi yaralandı

Kaza, Doğanbey Mahallesi Haşimişçan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cafer I. idaresindeki 16 T 1224 plakalı ticari taksi, Göktürk Y. yönetimindeki 16 BCE 834 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Göktürk Y. ağır yaralanırken, arkasında bulunan Hamza T. hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinde bulunan araçlar ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Göktürk Y.'nin beyin kanaması geçirdiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Ticari taksi sürücüsü Cafer I. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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