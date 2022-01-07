Bursa'da silahlÄ± suç örgütüne operasyon! GözaltÄ±lar var
Bursa'da, silahlÄ± suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik polis ekiplerince dÃ¼zenlenenÂ operasyonda 12 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, 5Â ruhsatsÄ±z tabanca ele geÃ§irildi.Â
07.01.2022 - 12:52 | | Halil Ã–ZÃ‡OBAN/ BURSA, (DHA
Bursa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n talimatÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada, silahlÄ± suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yelerine yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlendi. Sabah saatlerinde 16Â adrese eÅŸ zamanlÄ± yapÄ±lan baskÄ±nlardaÂ 12 ÅŸÃ¼pheli, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Adreslerde yapÄ±lan aramalarda;Â 5Â ruhsatsÄ±z tabanca, 1Â tÃ¼fek,Â farklÄ± ebatlarda 58 fiÅŸek, 2 polis yeleÄŸi,Â 1Â kelepÃ§e, 22Â av tÃ¼feÄŸiÂ kartuÅŸu ve 2Â senet ele geÃ§irildi. ÅžÃ¼phelilerin emniyetteki sorgusu sÃ¼rÃ¼yor.
Â
Â