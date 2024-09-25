GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Bursa'da motosiklet yayaya çarptı

Bursa'da motosiklet yayaya çarptı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde motosiklet yayaya çarptı. Kazada yaya vatandaş ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

25.09.2024 - 12:16 | | İHA
Bursa'da motosiklet yayaya çarptı

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 07.30 sıralarında Turist Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Bayram T. (36) idaresindeki 16 BGV 049 plakalı motosiklet, Bursa istikametinden Yalova istikametine doğru seyir halindeyken, eski Kaymakamlık kavşağında karşıdan karşıya geçmeye çalışan Taygun N.’ye (34) çarptı. Çarpmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü Bayram T. İle motosikletin çarptığı Taygun N. Yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevkedildi. İlk müdahaleleri burada yapılan iki yaralı ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

GÜNCEL HABERLER

Bursa'da motosiklet yayaya çarptı

Bursa'da motosiklet yayaya çarptı

Antalya'da eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler

Antalya'da eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler

Malatya'da okul çevrelerinde ve servis araçlarında güvenlik önlemleri arttırıldı

Malatya'da okul çevrelerinde ve servis araçlarında güvenlik önlemleri arttırıldı