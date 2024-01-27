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Bursa'da mağaza açılışında izdiham! Polis ekipleri devreye girdi

Bursa'da ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenleyince izdiham yaşandı. Sabah saatlerinde toplanan kalabalık uzun kuyruklar oluştururken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

27.01.2024 - 13:04 | | Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)
Bursa'da mağaza açılışında izdiham! Polis ekipleri devreye girdi

Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenledi. Satılacak eşyaların fiyatlarının ucuz olduğunu duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı.

Bursada mağaza açılışında izdiham Polis ekipleri devreye girdi

Uzun kuyruk oluşturanlar mağazaya girmek isteyince izdiham oluştu. Ankara Yolu Caddesi’nde olan mağazanın açılışında polis ekipleri mağaza çevresinde geniş güvenlik önemleri alırken, trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı.

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