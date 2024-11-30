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Bursa'da mağaza açılışında izdiham!

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, ev eşyaları ve aletleri satan mağaza açılışa özel kampanya düzenleyince izdiham yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

30.11.2024 - 16:58 |
Bursa'da mağaza açılışında izdiham!

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenledi. İndirimi duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı.

Uzun kuyruklar oluşturan kalabalık, içeri girmek isteyince izdihamı yaşandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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