Bursa’da konkordato dalgası! Dev şirketler bir bir yeniden yapılanma sürecine giriyor

Bursa'da dev fabrikalar bir bir kapısına kilit vuruyor. Firmalar art arda konkordato talebinde bulunuyor. Son olarak 4 şirket daha Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu.

3 AYLIK SÜRE TANINDI

Mesam Dış Ticaret Anonim Şirketi, Mesam Galvaniz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Mesam Kompozit ve Tel Sanayi Ticaret Anonim Şirketi İle Mesam Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin konkordato talebi bugün sonuçlandı. Dört firma için 3 aylık geçici konkordato mühleti tanınan firmalara konkordato komiserleri atandı.

Mahkeme, davacı- borçlular adına kayıtlı tüm taşınır ve taşınmaz malların üçüncü kişilere devrinin ikinci bir karara kadar yasaklandığını açıkladı.

DEVİR İŞLEMİ YAPILAMAZ

Borçlunun, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemeyeceğini, kefil olamayacağını, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemeyeceğini, takyit edemeyeceğini ve ivazsız tasarruflarda bulunamayacağı bildirildi.

İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLDİ

İcra İflas Kanunu'nun (İ.İ.K) 288/1 maddesine göre; geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından, aynı kanunun 294, 295, 296 ve 297 maddeleri kıyasen uygulanarak geçici mühlet içinde davacı aleyhine 6183 Sayılı Kanuna göre; yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmaması yönünde ihtiyati tedbir kararı verildi. 3 aylık mühlet verilen firma hakkında yeni icra ve iflas takibi yapılamayacak.

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30 ÜLKEYE İHRACAT YAPAN FİRMA

Öte yandan DNZ Yedek Parça Dış Ticaret Limited Şirketi (2015) , Y.T.T. Otomotiv Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi (2007) ile Arslanlar Kauçuk Yatçılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne (2019) de konkordato talebinde bulunmuştu.

Bu firmalardan 30 ülkeye ihracat yapan Y.T.T. Otomotiv dikkat çekti.

2007 yılında 200 metrekarelik küçük bir atölyede kurulan Y.T.T. Otomotiv, bir başarı hikayesi yazarak 32 bin metrekarelik tesiste otomotiv yedek parçası üretmeye başlamıştı.

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Küçük bir alanda başlayarak markalaşan firma 30 ülkeye ihracat yapar noktaya geldi. Ciddi satış rakamlarına ulaşılması nedeniyle sadece Türkiye'de değil Almanya ve İngiltere'de de depo açarak yurt dışı satışlarının daha kısa sürede ve kolaylıkla yapılması sağlandı.

Ancak ekonomik dalgalanmalar ve küresel finansal koşullar nedeniyle konkordato talep edilerek, süre istendi.