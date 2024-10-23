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Bursa'da kız çocuğuna taciz şüphelisi aranıyor!

Bursa'da bir kişi, evinin penceresinden sokağa bakan kız çocuğunu cinsel organını teşhir edip tacizde bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

23.10.2024 - 15:21 | | Haber: Yiğithan HÜYÜK Kamera: Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)
Bursa'da kız çocuğuna taciz şüphelisi aranıyor!

Olay, dün öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Pencereden dışarı bakan kız çocuğunun evinin önüne yaklaşan kişi, cinsel organını teşhir ederek tacizde bulundu. O anlar, binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis, şüphelinin kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

 

 

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