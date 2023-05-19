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Bursa'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'da, uçuruma yuvarlanan otomobildeki Emin Sarı (41) yaşamını yitirdi, yaralanan yeğeni sürücü İlyas Sarı (33) ise tedaviye alındı.

19.05.2023 - 14:22 |
Bursa'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

 Kaza, sabah saatlerinde, Orhaneli kara yolu Nalınlar Orman Depo mevkisinde meydana geldi. Bursa yönüne gelen İlyas Sarı'nın kullandığı 16 AAR 332 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan sürücünün amcası, evli, 2 çocuk babası Emin Sarı'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Çiftçi olan Sarı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Sürücü İlyas Sarı ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturmaya başlatıldı.

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