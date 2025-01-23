Bursa'da girdiği sitede zillere basan kadın kamerayı görünce göbek attı

Olay, İnegöl ilçesi Alanyurt Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Site sakinleri, belirli aralıklarla zillerine basıldığını site yöneticisine bildirdi. Yaşanan absürt durum üzerine güvenlik kameraları incelendi. Kameralarda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadının apartmanda bulunan evlerin zillerine bastığı, kamerayı fark edince de göbek attığı tespit edildi. Trajikomik anlar, saniye saniye güvenlik kamerasıyla kaydedildi.