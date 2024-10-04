Bursa'da dehşet! Sokak köpeğini sopayla öldürdü, o anlar kamerada
Bursa'nın İnegöl ilçesinde henüz kimliği öğrenilemeyen kişi, sokak köpeğini sopayla defalarca vurarak öldürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
04.10.2024 - 08:48 | | Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (BURSA), (DHA)
Olay, 30 Eylül’de İnegöl'ün kırsal İsaören Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen kişi, iddiaya göre tavuğunu yiyen sokak köpeğini, sopayla defalarca vurarak öldürdü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.