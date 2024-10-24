Bursa'da akılalmaz olay.! Ayağı gazda kalınca "facia böyle geliyorum" dedi

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadın sürücü ayağını gazda unuttu. Kaldırıma çıkan sürücüyü gören yayalar, canlarını son anda kurtardı.

Kaldırıma çıkan araç önce yayaların üzerine sürdü, daha sonra elektrik panelini devirdi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada yaralanan olmazken, yaşanan maddi hasar iki işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı