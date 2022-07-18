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Bursa Valiliği'nden orman yangını uyarısı

Bursa Valiliği, hafta sonu etkili olacak sıcak hava ve rüzgarda orman yangınlarına karşı vatandaşları uyardı.

18.07.2022 - 19:34 | | İHA
Bursa Valiliği'nden orman yangını uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre rüzgarın 21.07.2022 Perşembe gününden itibaren kuvvetli olacağı (40-60 km/s) tahmin edilmektedir. Mevcut sıcaklık, nem ve kuvvetli rüzgar orman yangını riskini artırmaktadır. Vatandaşlarımızın yangınlara karşı daha duyarlı, dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

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