Burhaniye'yi sağanak vurdu! Yollar göle döndü, tarım arazilerini su bastı
08.02.2026 - 16:46Güncellenme Tarihi:
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, sağanak nedeniyle yollar göle döndü, tarım arazilerini su bastı.
Burhaniye'de öğlen saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.
Özellikle alçak kesimlerdeki evlerin bahçeleri ile tarım arazilerini su bastı. Sürücüler, araçları ile suyla dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Diğer yandan belediye ekipleri, yollarda biriken suları tahliye ekmek için çalışma yaptı.