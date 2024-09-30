Burdur'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Burdur'un Bucak ilçesinde yolcu otobüsü tırın dorsesine çarptı. Kazanın ardından otobüs şarampole devrilirken ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.
30.09.2024 - 15:04 | | AA
Temel B. idaresindeki yolcu otobüsü, Isparta-Antalya kara yolu Çopanpınar köyü yakınında, Bahri Berk A'nın kullandığı tırın dorsesine çarparak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre otobüs sürücüsü ile 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.