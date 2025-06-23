Burası ne Adana ne de Diyarbakır! Termometreler resmen alev alacak
23.06.2025 - 11:59Güncellenme Tarihi:
Rekor sıcaklıklar geliyor. Meteoroloji tarafından yeni uyarı geldi. Üç ile dikkat çekildi. Sıcaklıklar 41 dereceye kadar çıkacak.
Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, Denizli, Afyonkarahisar ve Uşak genelinde 24-29 Haziran 2025 tarihleri arasında hava sıcaklıklarında artış bekleniyor.
Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacağı tahmininde bulunarak vatandaşlara güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.
DENİZLİ 41 DERECEYİ GÖRECEK
Denizli’de 41 derece, Afyonkarahisar’da 33 derece ve Uşakta 37 dereceye kadar hava sıcaklıklarının çıkması öngörülüyor.
ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT!
Artan sıcaklıkların, özellikle öğle saatlerinde açık alanda bulunacak vatandaşlar için sağlık açısından risk oluşturabileceği bildirildi.