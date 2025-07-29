Burası Afrika değil Tekirdağ! Susuzluk dayanılmaz hale geldi

Süleymanpaşa ilçesi başta olmak üzere birçok mahallede suların akmaması nedeniyle vatandaşlar kişisel temizlik ve temel ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldi. Mahalle çeşmelerine akın eden vatandaşlar, ellerinde bidonlarla saatlerce sıra bekliyor, taşıdıkları sularla günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Vatandaşlar su sorunu nedeniyle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne tepkili.



"Burası Afrika değil"

Çeşme başında konuşan bir vatandaş yaşadığı durumu şu sözlerle dile getirdi:

"Neler söyleyeyim, akşamdan beridir tuvaletler leş. Millet susuz. Şu rezilliğe bakın be kardeşim. Afrika çöllerinde yaşamıyoruz, biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Şu rezilliğe bakın, kızanların haline bakın, ayaklarım kir ve toz içerisinde."

Mahalle sakinleri, sorunun aylardır sürdüğünü belirterek kalıcı bir çözüm çağrısı yaptı. Vatandaşlar, yetkililerin bu duruma artık kayıtsız kalmamasını istiyor.