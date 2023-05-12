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"Buradaki bütün kadınları 100 dolara alabiliriz" paylaşımı sonrası harekete geçildi

İstiklal Caddesi'nde video çekerek Tiktok’ta "Buradaki bütün kadınları 100 dolara alabiliriz" yazarak paylatığı iddiasıyla Lübnanlı bir kişi hakkında resen soruşturma başlatıldı.

12.05.2023 - 09:11 | | Özden ATİK / İSTANBUL , (DHA)
"Buradaki bütün kadınları 100 dolara alabiliriz" paylaşımı sonrası harekete geçildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstiklal Caddesi'nde adının Bob Harkal olduğu ve manken olduğu ileri sürülen Lübnanlı'nın kadınlara yönelik video yayınıyla ilgili olarak "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldı. Savcılık şüphelinin gözaltına alınması talimatı da verdi.

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