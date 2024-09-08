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BUDO seferlerine hava engeli

Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden 4'ü olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

08.09.2024 - 15:43 |
BUDO seferlerine hava engeli

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 14.00'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 15.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

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