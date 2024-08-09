Brawl Stars kapanacak mı 10 Ağustos 2024? Brawl Stars Türkiye'de yasaklandı mı 2024, Brawl Starsa erişim engeli gelecek mi?

Brawl Starsa erişim engeli gelecek mi, Brawl Stars Türkiye'de yasaklandı mı 2024? Wattpad, Instagram ve Roblox gibi platformlara erişim engeli gelmesinin ardından Brawl Stars için de Türkiye'de erişim engeli gelip gelmeyeceğini merak ediliyor.

Brawl Stars kapanacak mı 10 Ağustos, Brawl Starsa erişim engeli gelecek mi?

Ağustos 2024 tarihi itibariyle Brawl Stars sunucularında herhangi bir problem bulunmuyor ve oyun normal şekilde oynanabiliyor. Oyunun erişimine engel getirildiğine dair resmi bir açıklama da yapılmadı.

8 Ağustos 2024 Perşembe günü itibariyle Brawl Stars sunucularında herhangi bir çökme veya erişim problemi rapor edilmedi.

Brawl Stars, Supercell tarafından ilk olarak 15 Haziran 2017'de, beta sürümü çıkartılmış hızlı tempolu freemium çok oyunculu bir gerçek zamanlı strateji oyunudur. Küresel yayın tarihi 12 Aralık 2018'dir. Oyun 9 Haziran 2020'de Çin'e yayınlandı. Oyunun Çin versiyonu bağımsız bir uygulamadır ve özel Çin sunucularına sahiptir.