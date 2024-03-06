'Bozdağan-8' operasyonlarında 9 ilde terör örgütüne ağır darbe
Bakan Yerlikaya: Bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'Bozdağan-8' operasyonlarında 9 ilde 59 mağara, sığınak ve patlayıcı deposu imha edildi.
06.03.2024 - 09:23 | | DHA
Bakan Yerlikaya: Bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'Bozdağan-8' operasyonlarında 9 ilde 59 mağara, sığınak ve patlayıcı deposu imha edildi.