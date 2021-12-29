GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemBozcaada’ya bazı feribot seferleri iptal
HaberlerGündem Haberleri Bozcaada’ya bazı feribot seferleri iptal
ABONE OL

Bozcaada’ya bazı feribot seferleri iptal

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

29.12.2021 - 09:46 | | Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)
Bozcaada’ya bazı feribot seferleri iptal

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre, Bozcaada'dan saat 10.00, Geyikli'den ise saat 11.00 seferleri iptal edildi. Bozcaada'dan saat 14.00 ve 18.00 ile Geyikli'den saat 15.00 ve 19.00 seferlerinin yapılıp yapılmayacağının da ilerleyen saatlerde netlik kazanacağı belirtildi. 

GÜNCEL HABERLER

Doğal gaz müjdesi! Resmen duyuruldu, 3 ay içerisinde...

Doğal gaz müjdesi! Resmen duyuruldu, 3 ay içerisinde...

Sarallar Grubu’nun yöneticisi Barış S. villasına yapılan operasyonda yakalandı

Sarallar Grubu’nun yöneticisi Barış S. villasına yapılan operasyonda yakalandı

Uzaktan eğitim ile ilgili son dakika açıklaması! Üniversite, lise, ortaokul ve ilkokullarda online...

Uzaktan eğitim ile ilgili son dakika açıklaması! Üniversite, lise, ortaokul ve ilkokullarda online...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Doğal gaz müjdesi! Resmen duyuruldu, 3 ay içerisinde...

Doğal gaz müjdesi! Resmen duyuruldu, 3 ay içerisinde...

Sıradaki Haber
Milli Piyango bileti nereden alınır, satan yerler neresi? Migros, Carrefour, BİM, A101 marketlerden Milli Piyango bileti alınır mı?

Milli Piyango bileti nereden alınır, satan yerler neresi? Migros, Carrefour, BİM, A101 marketlerden Milli Piyango bileti alınır mı?

Sıradaki Haber
Adalet Bakanlığı 550 icra müdür ve icra müdür yardımcısı alacak!

Adalet Bakanlığı 550 icra müdür ve icra müdür yardımcısı alacak!

Sıradaki Haber
İsrail gizli servisi Mossad'ı sarsan yasak aşk skandalı! Ülkesinin gizli sırlarını sevgilisi ve onun kocasıyla paylaştı...

İsrail gizli servisi Mossad'ı sarsan yasak aşk skandalı! Ülkesinin gizli sırlarını sevgilisi ve onun kocasıyla paylaştı...

Sıradaki Haber