Bozcaada ve Gökçeada'ya 2 gün feribot seferi yok
Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine, Kuzey Ege Denizi’nde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle yarın ve 6 Şubat'ta yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.
04.02.2023 - 15:54 | | DHA
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki etkili olması beklenen fırtına nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında yarın ve 6 Şubat Pazartesi günü yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.