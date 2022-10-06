Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine hava engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, yarın Kuzey Ege Denizi'nde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada-Geyikli hattında yapılması planlanan tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Öte yandan Gökçeada'dan 07.00 ile 11.00, Kabatepe'den ise 09.00 seferleri yapılamayacak.