Bosna Hersek'teki kaybolan Türk vatandaşı için arama kurtarma ekibi gönderildi

Açıklama Bakanlığın sosyal medya hesabından yapıldı.

"Dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'te meydana gelen aşırı yağış neticesinde kaybolan bir vatandaşımızı arama kurtarma çalışmasına katılacak AFAD personeli ile gerekli araç ve teçhizatı taşıyan uçağımız Etimesgut Havaalanı/Ankara'dan Saraybosna'ya hareket etti" ifadesi kullanıldı.