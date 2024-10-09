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Boşandığı eşini adliye çıkışı çocuğunun gözünün önünde bıçakladı

Kahramanmaraş’ta bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşini adliye çıkışında çocuğunun gözleri önünde bıçaklayarak ağır yaraladı.

09.10.2024 - 18:00 | | İHA
Boşandığı eşini adliye çıkışı çocuğunun gözünün önünde bıçakladı

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Kahramanmaraş Adliyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan Dilber K. ve Vedat K., sabah adliyede duruşmaya katıldı.

Boşandığı eşini adliye çıkışı çocuğunun gözünün önünde bıçakladı

Dilber K., ertelenen duruşma sonrası adliyeden ayrılıp yolun karşısına geçmek isterken kocası Vedat K. yanına geldi. Çıkan tartışmada Vedat K., çocuğunun gözleri önünde Dilber K.'ye bıçakla saldırdı.

Vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın kanlar içinde yere yığılırken, Vedat K. kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Dilber K., ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı. Dilber K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan Vedat K. ise polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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