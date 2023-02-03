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Bolu'da zincirleme trafik kazası: İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Bolu'da kar yağışının etkili olduğu TEM yolunda 3 otomobil, 2 TIR ve 1 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı; İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

03.02.2023 - 09:17 | | Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)
Bolu'da zincirleme trafik kazası: İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Kaza, saat 08.00 sıralarında, TEM yolunun Çaydurt mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden TIR, kar yağışıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak yolu kapattı.

Boluda zincirleme trafik kazası: İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Arkadan gelen 3 otomobil, 1 TIR ve 1 yolcu otobüsü de kazaya karıştı. Zincirleme kazada ilk belirlemelere göre, 5 kişi yaralandı. Yoğun kar yağışının sürdüğü yolda kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İstanbul yönü ise ulaşıma kapandı. Ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı. 

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