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Bolu’da onlarca araç çarpıştı! Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Tem otoyolu Bolu geçişinde çok sayıda araç bir birine girdi. Zincirleme kaza sebebiyle TEM otoyolunun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

30.03.2023 - 18:25 | | DHA
Bolu’da onlarca araç çarpıştı! Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Öğleden sonra, TEM Otoyolu'nun Bolu Batı gişeleri ile Çaydurt gişeleri arasında kar yağışı nedeniyle araçların kayması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. İlk belirlemelere göre otomobil, otobüs, minibüs ve kamyondan oluşan toplam 54 araç kazaya karıştı.

ANKARA İSTİKAMETİ ULAŞIMA KAPANDI

Kaza nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Haber verilmesi üzerine ekipler olay yerine gelirken, yaralanan kişiler ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yolun ulaşıma açılması için çalışmalar yapılıyor.

Bolu’da onlarca araç çarpıştı Ankara istikameti ulaşıma kapandı

İSTANBUL İSTİKAMETİNDE ULAŞIM TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR

İstanbul istikametinde de meydana gelen maddi hasarlı kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Bolu’da onlarca araç çarpıştı Ankara istikameti ulaşıma kapandı

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