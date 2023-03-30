Bolu’da onlarca araç çarpıştı! Ankara istikameti ulaşıma kapandı
Tem otoyolu Bolu geçişinde çok sayıda araç bir birine girdi. Zincirleme kaza sebebiyle TEM otoyolunun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.
30.03.2023 - 18:25 | | DHA
Öğleden sonra, TEM Otoyolu'nun Bolu Batı gişeleri ile Çaydurt gişeleri arasında kar yağışı nedeniyle araçların kayması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. İlk belirlemelere göre otomobil, otobüs, minibüs ve kamyondan oluşan toplam 54 araç kazaya karıştı.
ANKARA İSTİKAMETİ ULAŞIMA KAPANDI
Kaza nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Haber verilmesi üzerine ekipler olay yerine gelirken, yaralanan kişiler ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yolun ulaşıma açılması için çalışmalar yapılıyor.
İSTANBUL İSTİKAMETİNDE ULAŞIM TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR
İstanbul istikametinde de meydana gelen maddi hasarlı kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.