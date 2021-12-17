GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemBolu'da feci kaza! Servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 4'ü ağır, 9 yaralı
HaberlerGündem Haberleri Bolu'da feci kaza! Servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 4'ü ağır, 9 yaralı
ABONE OL

Bolu'da feci kaza! Servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 4'ü ağır, 9 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 4'ü ağır, 9 kişi yaralandı.

17.12.2021 - 13:36 | | Murat KÜÇÜK/MUDURNU(Bolu), (DHA)
Bolu'da feci kaza! Servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 4'ü ağır, 9 yaralı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Mudurnu ilçesi Gedikler köyü mevkisinde meydana geldi. Bolu yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 AAT 606 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yılmaz K. yönetimindeki 14 LF 902 plakalı fabrika işçilerini taşıyan midibüs çarpıştı.

Kazada, otomobildeki 4 kişi ile midibüste bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 4’ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

 

    GÜNCEL HABERLER

    AGİ ile ilgili son dakika kararı! Zam geldi, tamamen değişti, milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor, artık...

    AGİ ile ilgili son dakika kararı! Zam geldi, tamamen değişti, milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor, artık...

    Dünya diken üstünde 89 ülkede görüldü: Olağanüstü durum ilan edildi

    Dünya diken üstünde 89 ülkede görüldü: Olağanüstü durum ilan edildi

    İçişleri Bakanı Soylu, Göçmenler Günü etkinliğine katıldı

    İçişleri Bakanı Soylu, Göçmenler Günü etkinliğine katıldı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Dünya diken üstünde 89 ülkede görüldü: Olağanüstü durum ilan edildi

    Dünya diken üstünde 89 ülkede görüldü: Olağanüstü durum ilan edildi

    Sıradaki Haber
    İçişleri Bakanı Soylu, Göçmenler Günü etkinliğine katıldı

    İçişleri Bakanı Soylu, Göçmenler Günü etkinliğine katıldı

    Sıradaki Haber
    18 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto'da kazandıran numaralar ve sorgulama sayfası...

    18 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto'da kazandıran numaralar ve sorgulama sayfası...

    Sıradaki Haber
    OGM personel alımı yapacak! Orman Genel Müdürlüğü orman mühendisi alımı şartları nelerdir, başvurular ne zaman başlıyor?

    OGM personel alımı yapacak! Orman Genel Müdürlüğü orman mühendisi alımı şartları nelerdir, başvurular ne zaman başlıyor?

    Sıradaki Haber