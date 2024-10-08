GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Bolu'da elektrikli tellere takılan ayılar kovanlara ulaşamadı

Bolu'da elektrikli tellere takılan ayılar kovanlara ulaşamadı

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde arı kovanlarının bulunduğu ve elektrik teller ile çevrilen alana giremeyen 3 ayı, güvenlik kamerasına yansıdı.

08.10.2024 - 15:00 | | Mutlu YUCA/KIBRISCIK (Bolu), (DHA)
Bolu'da elektrikli tellere takılan ayılar kovanlara ulaşamadı

Kıbrıscık'ın Deveören köyünde yaşayan arıcı Erhamin Koç, kovanlarının etrafını ayılardan korumak için elektrikli tellerle çevirdi. Saat 02.00 sıralarında ormandan gelen 3 ayı, ağaçların arasından çıkarak kovanlara yaklaşmak istedi. Koç'un elektrikli tel önlemi nedeniyle ayılar, kovanların bulunduğu alana giremedi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ayılar bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

GÜNCEL HABERLER

Başakşehir'de bir kişiyi öldüren 2 şüpheli yakalandı

Başakşehir'de bir kişiyi öldüren 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'un barajları alarm veriyor

İstanbul'un barajları alarm veriyor

Palamudun fiyatı 80 liraya düştü

Palamudun fiyatı 80 liraya düştü