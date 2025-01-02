Bolu'da çöp apartman görenleri hayrete düşürüyor!

Apartman sakini bir öğrenci, bakımın olmadığını ve oluşan manzaradan rahatsız olduğunu dile getirdi.





Bolu'nun Semerkant Mahallesi Oğuz Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmandaki çöpler sokağa taştı. 5 katlı apartmanın her bir katında ayrı ayrı çöp manzaraları görüntülendi. Duyarsız vatandaşların yere sigara izmaritleri attığı, alkol şişeleri ve ev çöplerini de apartman koridoruna bıraktığı görüldü.