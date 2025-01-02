Bolu'da çöp apartman görenleri hayrete düşürüyor!
Bolu'da Semerkant Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın her katında ayrı ayrı oluşan çöp manzaraları görenleri hayrete düşürdü.
02.01.2025 - 16:50 | | İHA
Apartman sakini bir öğrenci, bakımın olmadığını ve oluşan manzaradan rahatsız olduğunu dile getirdi.
Bolu'nun Semerkant Mahallesi Oğuz Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmandaki çöpler sokağa taştı. 5 katlı apartmanın her bir katında ayrı ayrı çöp manzaraları görüntülendi. Duyarsız vatandaşların yere sigara izmaritleri attığı, alkol şişeleri ve ev çöplerini de apartman koridoruna bıraktığı görüldü.