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Bolu'da çöp apartman görenleri hayrete düşürüyor!

Bolu'da Semerkant Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın her katında ayrı ayrı oluşan çöp manzaraları görenleri hayrete düşürdü.

02.01.2025 - 16:50 | | İHA
Bolu'da çöp apartman görenleri hayrete düşürüyor!

Apartman sakini bir öğrenci, bakımın olmadığını ve oluşan manzaradan rahatsız olduğunu dile getirdi.

Boluda çöp apartman görenleri hayrete düşürüyor


Bolu'nun Semerkant Mahallesi Oğuz Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmandaki çöpler sokağa taştı. 5 katlı apartmanın her bir katında ayrı ayrı çöp manzaraları görüntülendi. Duyarsız vatandaşların yere sigara izmaritleri attığı, alkol şişeleri ve ev çöplerini de apartman koridoruna bıraktığı görüldü.

Boluda çöp apartman görenleri hayrete düşürüyor

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