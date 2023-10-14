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Bolu'da 4.5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Bolu merkezde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı kentin tamamında ve çevre illerde de hissedilirken, herhangi bir olumsuzluk ihbarı olmadığı öğrenildi. Depremin ardından 1,6 ile 0,8 büyüklüğünde 2 artçı deprem daha meydana geldi.

14.10.2023 - 17:15 |
Bolu'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Bolu'da saat 17.07'de deprem meydana geldi. AFAD'ın açıkladığı veriye göre depremin büyüklüğü 4.5 olarak ölçüldü. Merkez üssü Bolu kent merkezine bağlı Bağışlar köyü olan depremin yerin 7 kilometre altında meydana geldiği belirtildi. Deprem, kentin tamamında ve çevre illerde de hissedildi. Kentte kısa süreli paniğe sebep olan depremde herhangi bir olumsuzluk ihbarı olmadığı belirtildi.

Boluda 4.5 büyüklüğünde deprem

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